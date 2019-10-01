Вести.UA: Винник снова попал в громкий скандал. Разумков устал и уходит
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 1 октября – главный сердцеед страны попал в беду. Подозревают, что певца покусала Повалий, Лобода или Лорак. Разумков решил отойти от руководства "Слугой народа". Но причина очень проста – он, как Шулявский мост, просто устал.
Также в выпуске:
"Эффективность" Министерства иностранных дел.
Смотрите программу "Вести.UA" за 1 октября 2019:
Источник: 24 канал
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