Вести.UA: Винник снова попал в громкий скандал. Разумков устал и уходит

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 1 октября – главный сердцеед страны попал в беду. Подозревают, что певца покусала Повалий, Лобода или Лорак. Разумков решил отойти от руководства "Слугой народа". Но причина очень проста – он, как Шулявский мост, просто устал.

Также в выпуске: "Эффективность" Министерства иностранных дел. Смотрите программу "Вести.UA" за 1 октября 2019: