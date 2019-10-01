Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 жовтня – головний серцеїд країни потрапив у халепу. Підозрюють, що співака покусала Повалій, Лобода чи Лорак. Разумков вирішив відійти від керівництва "Слугою народу". Але причина дуже проста – він, як Шулявський міст, просто втомився.

Також у випуску: "Ефективність" Міністерства закордонних справ. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 1 жовтня 2019: