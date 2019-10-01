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      Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде

      659 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 жовтня – головний серцеїд країни потрапив у халепу. Підозрюють, що співака покусала Повалій, Лобода чи Лорак. Разумков вирішив відійти від керівництва "Слугою народу". Але причина дуже проста – він, як Шулявський міст, просто втомився.

      Також у випуску:

      "Ефективність" Міністерства закордонних справ.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 1 жовтня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Винник Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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