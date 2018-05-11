Вести.UA. Виталька Козловский в России. Днюха Надежды Савченко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11.05 – поп-исполнитель Виталька Козловский взял и съездил в Москву 9 мая и беззаботно выступил перед публикой. Обычно, день рождения – это праздник. Шарики, гирлянды, торт. Это есть и у нашего "героя" Надежды, только вот шарики из катаного хлеба, огоньки из зажигалки, ну и выпечка немного другая.

Также в выпуске: У Украины появился бренд. Захарченко захватывает Британию.