Вєсті.UA. Віталька Козловський в Росії. Днюха Надії Савченко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11.05 – поп-виконавець Віталька Козловський взяв і з'їздив у Москву 9 травня та безтурботно виступив перед публікою. Зазвичай, день народження – це свято. На ньому кульки, вогники, торт. Це саме є і в нашого "героя" Надії, тільки от кульки з катаного хліба, вогники з запальнички, ну й випічка трохи інша.

Також у випуску: В України з'явився бренд. Захарченко "захоплює" Британію.