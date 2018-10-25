Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет

В свежем выпуске "Вести. UA " за 25.10 – Ирина Луценко съела Путина. Конечно, каннибализм теперь не очень практикуют, но в этом случае – простить можно. К тому же, это большая жертва со стороны героической женщины: из Путина вытекло немало яда. Нестор Шуфрич активно занялся политическим челночным бегом. Не зря говорят, что в украинской политике есть такая пословица: "Шуфрич не тонет".

Также в выпуске: "Мудацкий квартал": и Зеленский смешной, и бывших регионалов никто серьезно не воспринимает. Декоммунизация Добкина: подарил себе на день рождения книгу на украинском, хотя сам говорил, что "книги читает на русском".