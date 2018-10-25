Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 25.10 – Ірина Луценко з'їла Путіна. Звісно, канібалізм тепер не надто практикують, але у цьому випадку – пробачити можна. До того ж, це добряча жертва з боку героїчної жінки: з Путіна витекло чимало отрути. Нестор Шуфрич активно зайнявся політичним човниковим бігом. Не дарма кажуть, що в українській політиці є таке прислів'я: "Шуфрич не тоне".

Також у випуску: "Мудацький квартал": і Зеленський смішний, і колишніх регіоналів ніхто серйозно не сприймає. Декомунізація Добкіна: подарував собі на день народження книгу українською, хоча сам казав, що "кнігі читаєт на русском".