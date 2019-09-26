Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 26 сентября – премьер-министр Гончарук начал снимать влоги. А что? Довольно прибыльно. Ведь за коммуналку платить когда-то таки нужно. После пяти лет заграницей Портнов вернулся в Украину и завалил следственные органы абсурдными заявлениями о преступлениях. Но как и за предыдущие выходки, за спам ГБР будет ему, как говорит именно Портнов – НХ.
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Источник: 24 канал
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