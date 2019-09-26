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      Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова

      Вести.UA 50 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 26 сентября – премьер-министр Гончарук начал снимать влоги. А что? Довольно прибыльно. Ведь за коммуналку платить когда-то таки нужно. После пяти лет заграницей Портнов вернулся в Украину и завалил следственные органы абсурдными заявлениями о преступлениях. Но как и за предыдущие выходки, за спам ГБР будет ему, как говорит именно Портнов – НХ.

      Также в выпуске:

      Круговорот Князева в МВД.

      Абсурдный пикет против Супрун, которая уже не на должности.

      Безвиз в Колумбию.

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      Теги: Новости Украины Андрей Портнов Алексей Гончарук Вести.UA
      Источник: 24 канал
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