Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 26 сентября – премьер-министр Гончарук начал снимать влоги. А что? Довольно прибыльно. Ведь за коммуналку платить когда-то таки нужно. После пяти лет заграницей Портнов вернулся в Украину и завалил следственные органы абсурдными заявлениями о преступлениях. Но как и за предыдущие выходки, за спам ГБР будет ему, как говорит именно Портнов – НХ.

Также в выпуске: Круговорот Князева в МВД. Абсурдный пикет против Супрун, которая уже не на должности. Безвиз в Колумбию.

Источник: 24 канал