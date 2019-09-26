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      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова

      Вєсті.UA 77 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26 вересня – прем'єр-міністр Гончарук почав знімати влоги. А що? Доволі прибутково. Адже за комуналку платити колись таки треба. Після п'яти років закордоном Портнов повернувся до України і завалив слідчі органи абсурдними заявами про злочини. Але як і за попередні витівки, за спам ДБР буде йому, як каже саме Портнов – НХ.

      Також у випуску:

      Круговорот Князєва в МВС.

      Абсурдний пікет проти Супрун, яка вже не на посаді.

      Безвіз у Колумбію.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вєсті.UA Олексій Гончарук Андрій Портнов
      Джерело: 24 канал
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