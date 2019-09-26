Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26 вересня – прем'єр-міністр Гончарук почав знімати влоги. А що? Доволі прибутково. Адже за комуналку платити колись таки треба. Після п'яти років закордоном Портнов повернувся до України і завалив слідчі органи абсурдними заявами про злочини. Але як і за попередні витівки, за спам ДБР буде йому, як каже саме Портнов – НХ.

Також у випуску: Круговорот Князєва в МВС. Абсурдний пікет проти Супрун, яка вже не на посаді. Безвіз у Колумбію.

Джерело: 24 канал