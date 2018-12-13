Вести.UA: Война Кирилла против Томоса. Ссоры в "Оппозиционном блоке"
В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 13.12 – скоро Украина наконец сможет получить единую поместную церковь. Только против этого выступает, конечно, РПЦ. Их директор Кирилл Гундяев называет такое стремление Украины священной войной. В нынешнем виде "Оппозиционный блок" не доживет до парламентских выборов из-за конфликта Юрия Бойко и Бориса Колесникова.
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Источник: 24 канал
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