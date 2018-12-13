Вєсті.UA: Кіріл проти Томосу. Сварки в "Опозиційному блоці"

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 13.12 – скоро Україна нарешті зможе отримати єдину, помісну церкву. Тільки проти цього виступає, звичайно, РПЦ. Їхній директор Кіріл Гундяєв називає таке прагнення України священною війною. У нинішньому вигляді "Опозиційний блок" не доживе до парламентських виборів через конфлікт Юрія Бойка та Бориса Колеснікова.

Також у випуску: Як працює завод "ЗАЗ".