Вєсті.UA: Кіріл проти Томосу. Сварки в "Опозиційному блоці"
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 13.12 – скоро Україна нарешті зможе отримати єдину, помісну церкву. Тільки проти цього виступає, звичайно, РПЦ. Їхній директор Кіріл Гундяєв називає таке прагнення України священною війною. У нинішньому вигляді "Опозиційний блок" не доживе до парламентських виборів через конфлікт Юрія Бойка та Бориса Колеснікова.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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