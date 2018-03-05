Вести.UA. Волшебное зелье Добкина. По кому тоскует Владимир Литвин
Вести.UA 00:07, 6 марта 524 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 05.03 – Дмитрий Добкин, судя по его поведению, регулярно экспериментирует с волшебными травами или в крайнем случае – с порошком, а, возможно, и с жидкостью. Казалось бы, Владимир Литвин не утонет никогда и будет влиятельным при всех властях. Но все-таки, как оказалось, есть у этого деятеля любимый период и любимый президент.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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