Вести.UA. Волшебное зелье Добкина. По кому тоскует Владимир Литвин

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 05.03 – Дмитрий Добкин, судя по его поведению, регулярно экспериментирует с волшебными травами или в крайнем случае – с порошком, а, возможно, и с жидкостью. Казалось бы, Владимир Литвин не утонет никогда и будет влиятельным при всех властях. Но все-таки, как оказалось, есть у этого деятеля любимый период и любимый президент.

Также в выпуске: Украинские политики получили свой "Оскар". С чего формируются доходы украинцев. Олег Ляшко показал в чем он виртуоз.