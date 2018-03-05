Вєсті.UA. Чарівне зілля Добкіна. За ким сумує Володимир Литвин

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 05.03 – Дмитро Добкін, судячи з його поведінки, регулярно експериментує з чарівними травами чи у крайньому випадку – з порошком, а, можливо, і з рідиною. Здавалося б, Володимир Литвин не потоне ніколи і буде впливовим при всіх владах. Але все-таки, як виявилося, є в цього діяча улюблений період і улюблений президент.

Також у випуску: Українські політики отримали свій "Оскар". З чого формуються доходи українців. Олег Ляшко показав у чому він віртуоз.