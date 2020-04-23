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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Вести.UA: Возвращение Саакашвили. Московский патриархат борется с "зеленым змием"

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 23 апреля – после нескольких лет забвения, Михаила Саакашвили снова пригласили в украинское правительство как вице-премьера по вопросам реформ. Но никто не забыл о его постоянных стычках с Аваковым. Священника Московского патриархата с Харьковщины полицейские остановили пьяным за рулем. В конце концов, это уже не первая подобная ситуация в МП.

      Также в выпуске:

      Откровенное признание Марцинкива.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Михаил Саакашвили УПЦ МП Вести.UA
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