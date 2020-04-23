Вєсті.UA: Повернення Саакашвілі. Московський патріархат бореться із "зеленим змієм"
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 23 квітня – після кількох років забуття, Міхеїла Саакашвілі знову запросили в український уряд як віцепрем'єра з питань реформ. Але ніхто не забув про постійні сутички колишнього президента Грузії з Аваковим. Священника Московського патріархату з Харківщини поліцейські зупинили п'яним за кермом. Зрештою, це вже не перша подібна ситуація у МП.
Також у випуску:
Відверте зізнання Марцінківа.
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