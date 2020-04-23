20:23
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті.UA: Повернення Саакашвілі. Московський патріархат бореться із "зеленим змієм"

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 23 квітня – після кількох років забуття, Міхеїла Саакашвілі знову запросили в український уряд як віцепрем'єра з питань реформ. Але ніхто не забув про постійні сутички колишнього президента Грузії з Аваковим. Священника Московського патріархату з Харківщини поліцейські зупинили п'яним за кермом. Зрештою, це вже не перша подібна ситуація у МП.

      Також у випуску:

      Відверте зізнання Марцінківа.

       

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: УПЦ МП Міхеїл Саакашвілі Вєсті.UA
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:59 Ціна на бензин і дизпаливо в Україні падає: таких позначок не було з 2014 року
      Новини України 23585
      сьогодні , 18:33 У 2020 році на Донбасі загинули 47 військових: поіменний список
      Новини України 49879
      сьогодні , 19:53 Пожежа в Житомирській області: усі вогняні осередки локалізовані – карта, фото і відео
      Новини України 15982
      сьогодні , 15:36 Коронавірус у Польщі: у країні зросла кількість смертей від COVID-19
      Лікування 48115
      сьогодні , 14:30 Чи продовжуватимуть карантин після 11 травня: прогноз
      Новини України 875761
      сьогодні , 19:33 Коронавірус в Росії: кількість нових випадків зараження за останню добу найвища у світі
      Лікування 293307
      сьогодні , 19:52 Пенсіонери почали отримувати обіцяну тисячу гривень
      Новини України 20667
      сьогодні , 19:44 Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління
      Новини України 137644
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 20:05 Новини про коронавірус 23 квітня: антирекорд в Україні, вакцинація у жовтні
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 20:00 Очікувати реформ від Саакашвілі – марно: що задумали у Зеленського
      Антон Голобородько