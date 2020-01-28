Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
В выпуске программы "Вести.UA" за 28 января – встречу с Андреем Богданом продают на благотворительном аукционе. Минимальная стоимость – пять тысяч гривен. Обычно лотом аукционов являются известные звезды, однако в этой стране – своя суперзвезда. Министр внутренних дел Арсен Аваков прочно засел на своем посту. В "Слуге народа" решили еще раз пошатать кресло министра. Ну, хотя бы попугать.
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