Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков

В выпуске программы "Вести.UA" за 28 января – встречу с Андреем Богданом продают на благотворительном аукционе. Минимальная стоимость – пять тысяч гривен. Обычно лотом аукционов являются известные звезды, однако в этой стране – своя суперзвезда. Министр внутренних дел Арсен Аваков прочно засел на своем посту. В "Слуге народа" решили еще раз пошатать кресло министра. Ну, хотя бы попугать.

Также в выпуске: Как политики насилуют украинский язык. Геннадий Кернес – флюгер украинской политики.