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      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков

      Вести.UA 123 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 28 января – встречу с Андреем Богданом продают на благотворительном аукционе. Минимальная стоимость – пять тысяч гривен. Обычно лотом аукционов являются известные звезды, однако в этой стране – своя суперзвезда. Министр внутренних дел Арсен Аваков прочно засел на своем посту. В "Слуге народа" решили еще раз пошатать кресло министра. Ну, хотя бы попугать.

      Также в выпуске:

      Как политики насилуют украинский язык.

      Геннадий Кернес – флюгер украинской политики.

      Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, развернувший в космосе сине-желтый флаг
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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Богдан Арсен Аваков Вести.UA
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