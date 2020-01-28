Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков

У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 січня – зустріч з Андрієм Богданом продають на благодійному аукціоні. Мінімальна вартість – п'ять тисяч гривень. Зазвичай лотом аукціонів є відомі зірки, однак у цій країні – своя суперзірка. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков міцно засів на своїй посаді. У "Слузі народу" вирішили ще раз похитати крісло міністра. Ну, хоча б полякати, що похитають.

Також у випуску: Як політики ґвалтують українську мову. Геннадій Кернес – флюгер української політики.