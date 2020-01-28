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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков

      Вєсті.UA 23 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 січня – зустріч з Андрієм Богданом продають на благодійному аукціоні. Мінімальна вартість – п'ять тисяч гривень. Зазвичай лотом аукціонів є відомі зірки, однак у цій країні – своя суперзірка. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков міцно засів на своїй посаді. У "Слузі народу" вирішили ще раз похитати крісло міністра. Ну, хоча б полякати, що похитають.

      Також у випуску:

      Як політики ґвалтують українську мову.

      Геннадій Кернес – флюгер української політики.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Вєсті.UA Арсен Аваков Андрій Богдан Новини України
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