Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 июня – Мосийчук никак не может пережить расставание с Радикальной партией, а особенно с Ляшко. Как говорят психологи, лучше не сдерживать своих эмоций, вот экс-радикал и не сдержал. Теперь Ляшко ходит с разбитым лбом. На съезде партии Геннадий Кернес столько назаявлял, что даже памятник Жукову не выдержал и упал.

Также в выпуске: Сколько стоит политическая реклама на медиа разных олигархов.

Источник: 24 канал