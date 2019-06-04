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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса

      Вести.UA 317 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 июня – Мосийчук никак не может пережить расставание с Радикальной партией, а особенно с Ляшко. Как говорят психологи, лучше не сдерживать своих эмоций, вот экс-радикал и не сдержал. Теперь Ляшко ходит с разбитым лбом. На съезде партии Геннадий Кернес столько назаявлял, что даже памятник Жукову не выдержал и упал.

      Также в выпуске:

      Сколько стоит политическая реклама на медиа разных олигархов.

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      Теги: Новости Украины Олег Ляшко Игорь Мосийчук Геннадий Кернес Вести.UA
      Источник: 24 канал
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