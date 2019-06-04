Вєсті.UA: За що Мосійчук відлупцював Ляшка. "Геніальні" ідеї Гени Кернеса

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 червня – Мосійчук ніяк не може пережити розставання з Радикальною партією, а особливо з Ляшком. Як кажуть психологи, краще не стримувати своїх емоцій, от екс-радикал і не стримав. Тепер Ляшко ходить з розбитим чолом. На з'їзді партії Геннадій Кернес стільки на заявляв, що навіть пам'ятник Жукову не витримав і впав.

Також у випуску: Скільки коштує політична реклама на медіа різних олігархів.

Джерело: 24 канал