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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока

      109 Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" 21 ноября – Россия все-таки выполнила условия Международного трибунала и отдала Украине захваченные корабли. Однако без аппаратуры, розеток и унитазов. Это и не удивительно, ведь у России с унитазами проблемы. В Украине появился свой Шерлок. Точнее – Вадик.

      Также в выпуске:

      Бредни Медведчука.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 ноября:

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      Теги: Новости Украины Вадим Рабинович Украина – Россия Вести.UA
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