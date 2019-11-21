Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
В свежем выпуске программы "Вести.UA" 21 ноября – Россия все-таки выполнила условия Международного трибунала и отдала Украине захваченные корабли. Однако без аппаратуры, розеток и унитазов. Это и не удивительно, ведь у России с унитазами проблемы. В Украине появился свой Шерлок. Точнее – Вадик.
Также в выпуске:
Бредни Медведчука.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 ноября:
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