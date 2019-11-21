Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 листопада – Росія таки виконала умови Міжнародного трибуналу і віддала Україні захоплені кораблі. Однак без апаратури, розеток та унітазів. Це і не дивно, адже у Росії з унітазами проблеми. В Україні з'явився свій Шерлок. Точніше – Вадік.

Також у випуску: Бредні Медведчука. Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 листопада: