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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
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      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока

      451 Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 листопада – Росія таки виконала умови Міжнародного трибуналу і віддала Україні захоплені кораблі. Однак без апаратури, розеток та унітазів. Це і не дивно, адже у Росії з унітазами проблеми. В Україні з'явився свій Шерлок. Точніше – Вадік.

      Також у випуску:

      Бредні Медведчука.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 листопада:

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Україна – Росія Вадим Рабінович
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