Вести.UA: Законная отмена незаконного обогащения. Что объединяет Зеленского и Маruv

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 27 февраля – в Украине создали настоящий праздник для коррупционеров – Конституционный Суд отменил уголовную статью о незаконном обогащении. А если новый закон и будет, то старые производства все равно не смогут восстановить. Зеленский проявил благосклонность к Маruv очень странным способом, снова поразив всех своей не совсем логичной фразой.

Также в выпуске: Моя прекрасная измена или История одного президента. Синдром Maruv подкосил звезд украинского шоу-бизнеса.