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      Вести.UA: Законная отмена незаконного обогащения. Что объединяет Зеленского и Маruv

      Вести.UA 188 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 27 февраля – в Украине создали настоящий праздник для коррупционеров – Конституционный Суд отменил уголовную статью о незаконном обогащении. А если новый закон и будет, то старые производства все равно не смогут восстановить. Зеленский проявил благосклонность к Маruv очень странным способом, снова поразив всех своей не совсем логичной фразой.

      Также в выпуске:

      Моя прекрасная измена или История одного президента.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Евровидение 2019 Вести.UA
      Источник: 24 канал
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