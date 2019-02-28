Вести.UA: Законная отмена незаконного обогащения. Что объединяет Зеленского и Маruv
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 27 февраля – в Украине создали настоящий праздник для коррупционеров – Конституционный Суд отменил уголовную статью о незаконном обогащении. А если новый закон и будет, то старые производства все равно не смогут восстановить. Зеленский проявил благосклонность к Маruv очень странным способом, снова поразив всех своей не совсем логичной фразой.
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Источник: 24 канал
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