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      Вєсті.UA: Законне незаконне збагачення. Що поєднує Зеленського і Маruv

      Вєсті.UA 391 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 27 лютого – в Україні створили справжнє свято для корупціонерів – Конституційний Суд скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. А якщо новий закон і буде, то старі провадження все одно не зможуть поновити. Зеленський виявив прихильність до Маruv у дуже дивний спосіб, знову вразивши всіх своєю не зовсім логічною фразою.

      Також у випуску:

      Моя прекрасна зрада або Історія одного президента.

      Синдром Maruv підкосив зірок українського шоу-бізнесу.

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      Теги: Євробачення 2019 Новини України Володимир Зеленський Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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