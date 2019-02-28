Вєсті.UA: Законне незаконне збагачення. Що поєднує Зеленського і Маruv

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 27 лютого – в Україні створили справжнє свято для корупціонерів – Конституційний Суд скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. А якщо новий закон і буде, то старі провадження все одно не зможуть поновити. Зеленський виявив прихильність до Маruv у дуже дивний спосіб, знову вразивши всіх своєю не зовсім логічною фразою.

Також у випуску: Моя прекрасна зрада або Історія одного президента. Синдром Maruv підкосив зірок українського шоу-бізнесу.