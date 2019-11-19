Вести.UA: Заразный Кива-Джокер. Как коровы будут защищать Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 19 ноября – депутаты испугались Киву, но не совсем как Джокера, ведь у него странное поведение, сбивчивая речь и зуд в разных местах. Может Кива заразен? Так и Раду на карантин закроют. Ляшко может во второй раз отправиться на нары. Сомнительно, что кто-то будет защищать радикала, разве его любимые коровы. В конце концов, может срок и не наказание для Ляшко

Также в выпуске: Компенсацию миллионерам-нардепам никто не отменял. У Андрея Портнова очень странное отношение к собачкам. Смотрите полный выпуск "Вести.UA" за 19 ноября 2019 год