Вести.UA: Заразный Кива-Джокер. Как коровы будут защищать Ляшко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 19 ноября – депутаты испугались Киву, но не совсем как Джокера, ведь у него странное поведение, сбивчивая речь и зуд в разных местах. Может Кива заразен? Так и Раду на карантин закроют. Ляшко может во второй раз отправиться на нары. Сомнительно, что кто-то будет защищать радикала, разве его любимые коровы. В конце концов, может срок и не наказание для Ляшко
Также в выпуске:
Компенсацию миллионерам-нардепам никто не отменял.
У Андрея Портнова очень странное отношение к собачкам.
Смотрите полный выпуск "Вести.UA" за 19 ноября 2019 год
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии