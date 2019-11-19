Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 листопада – депутати злякалися Киву, але не зовсім як Джокера, адже в нього дивна поведінка, плутана мова та свербіж у різних місцях. Може Кива заразний? Так і Раду на карантин закриють. Ляшко може вдруге відправитися на нари. Сумнівно, що хтось буде захищати радикала, хіба його улюблені корови. Зрештою, може строк і не покарання для Ляшка.
Також у випуску:
Компенсацію мільйонерам-нардепам ніхто не відміняв.
В Андрія Портнова дуже дивне ставлення до песиків.
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