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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка

      Вєсті.UA 50 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 листопада – депутати злякалися Киву, але не зовсім як Джокера, адже в нього дивна поведінка, плутана мова та свербіж у різних місцях. Може Кива заразний? Так і Раду на карантин закриють. Ляшко може вдруге відправитися на нари. Сумнівно, що хтось буде захищати радикала, хіба його улюблені корови. Зрештою, може строк і не покарання для Ляшка.

      Також у випуску:

      Компенсацію мільйонерам-нардепам ніхто не відміняв.

      В Андрія Портнова дуже дивне ставлення до песиків.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Вєсті.UA Ілля Кива Олег Ляшко
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