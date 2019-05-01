Вести.UA: Зеленский круче Ван Дамма. Ляшко требует у Коломойского денег

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 1 мая – что общего между Жан-Клодом Ван Даммом и Владимиром Зеленским? Кроме отличной физической подготовки и внимания женщин, умение сидеть сразу на нескольких стульях. Близкий к народу политик Олег Ляшко полетел в Израиль давать мастер-классы по зарабатыванию денег. А выбивать свое радикал умеет, поэтому и у Коломойского мог требовать.

Также в выпуске: Кернес перекрасился из цветов Порошенко в более трендовые сейчас – зеленый. Топографический кретинизм телеканала "Интер" ни для кого не является тайной, там всегда почему-то путают Украину и Россию.

Источник: 24 канал