Вести.UA: Зеленский круче Ван Дамма. Ляшко требует у Коломойского денег
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 1 мая – что общего между Жан-Клодом Ван Даммом и Владимиром Зеленским? Кроме отличной физической подготовки и внимания женщин, умение сидеть сразу на нескольких стульях. Близкий к народу политик Олег Ляшко полетел в Израиль давать мастер-классы по зарабатыванию денег. А выбивать свое радикал умеет, поэтому и у Коломойского мог требовать.
Также в выпуске:
Кернес перекрасился из цветов Порошенко в более трендовые сейчас – зеленый.
Топографический кретинизм телеканала "Интер" ни для кого не является тайной, там всегда почему-то путают Украину и Россию.
Источник: 24 канал
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