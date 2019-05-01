Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 травня – що спільного між Жан-Клодом Ван Даммом і Володимиром Зеленським? Крім відмінної фізичної підготовки та уваги жінок, вміння сидіти одразу на декількох стільцях. Близький до народу політик Олег Ляшко полетів до Ізраїлю давати майстер-класи із заробляння грошей. А вибивати своє радикал вміє, тому і в Коломойського міг вимагати.
Також у випуску:
Кернес перефарбувався з кольорів Порошенка у більш трендові зараз – зелений.
Топографічний кретинізм телеканалу "Інтер" ні для кого не є таємницею, там завжди чомусь плутають Україну і Росію.
Джерело: 24 канал
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