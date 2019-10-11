Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 октября – еще год назад мало кто мог представить комика на посту президента Украины. Но он выиграл выборы и сейчас, на новой должности, устанавливает рекорды. К сожалению, не по выигранным битвам или уровню жизни граждан. Интересные люди работают в Минздраве: советник министра задекларировала гонорар от компании, чей препарат хотела включить в закупки.
Также в выпуске:
"Смотрю в книгу, вижу фигу" – совет от чиновника из Кабмина.
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