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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве

      Вести.UA 50 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 октября – еще год назад мало кто мог представить комика на посту президента Украины. Но он выиграл выборы и сейчас, на новой должности, устанавливает рекорды. К сожалению, не по выигранным битвам или уровню жизни граждан. Интересные люди работают в Минздраве: советник министра задекларировала гонорар от компании, чей препарат хотела включить в закупки.

      Также в выпуске: 

      "Смотрю в книгу, вижу фигу" – совет от чиновника из Кабмина.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Вести.UA
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