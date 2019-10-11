20:40
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ

      Вєсті.UA 88 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 жовтня – ще рік тому мало хто міг уявити популярного коміка на посаді президента України. Але він переконливо виграв вибори і зараз, на новій посаді, встановлює рекорди. На жаль, не по виграних битвах чи рівні життя громадян. Цікаві люди працюють у МОЗ: радниця міністерки задекларувала гонорар від компанії, чий препарат хотіла включити у закупівлі.

      Також у випуску: 

      "Дивлюсь в книгу, бачу фігу" – порада від чиновника з Кабміну.

      blog_ava
      14 жовтня – вихідний: що потрібно знати про День захисника України
      сьогодні
      31784
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Новини України Вєсті.UA Пресмарафон Зеленського Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      сьогодні , 20:02 Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      Ірина Поліщук 135
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      сьогодні , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 433
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сьогодні , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 253
      Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      сьогодні , 18:10 Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      1649
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сьогодні , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 949
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук