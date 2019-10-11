Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 жовтня – ще рік тому мало хто міг уявити популярного коміка на посаді президента України. Але він переконливо виграв вибори і зараз, на новій посаді, встановлює рекорди. На жаль, не по виграних битвах чи рівні життя громадян. Цікаві люди працюють у МОЗ: радниця міністерки задекларувала гонорар від компанії, чий препарат хотіла включити у закупівлі.

Також у випуску: "Дивлюсь в книгу, бачу фігу" – порада від чиновника з Кабміну.