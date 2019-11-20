Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 20 ноября – У Зеленского новая "фишечка". О ней он рассказал на встрече с премьер-министром Чехии. И даже неизвестно, куда же она его заведет. Пропагандисты Кремля изрядно развеселили очередным заявлением. Они заявили, что всех украинцев, которые не говорят на государственном языке, будут переселять во Львов.
Также в выпуске:
Оппозиция Тимошенко.
Бешеные темпы Насирова.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 20 ноября:
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