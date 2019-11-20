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      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова

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      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 листопада – У Зеленського нова "фішечка". Про неї він розповів на зустрічі з прем'єр-міністром Чехії. І навіть невідомо, куди ж вона його заведе. Пропагандисти Кремля неабияк розвеселили черговою заявою. Вони заявили, що усіх українців, які не говорять державною мовою, будуть переселяти до Львова.

      Також у випуску:

      Опозиція Тимошенко.

      Шалені темпи Насірова.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 листопада:

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Зеленський
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