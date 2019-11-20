Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 листопада – У Зеленського нова "фішечка". Про неї він розповів на зустрічі з прем'єр-міністром Чехії. І навіть невідомо, куди ж вона його заведе. Пропагандисти Кремля неабияк розвеселили черговою заявою. Вони заявили, що усіх українців, які не говорять державною мовою, будуть переселяти до Львова.

Також у випуску: Опозиція Тимошенко. Шалені темпи Насірова. Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 листопада: