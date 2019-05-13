Вести.UA: Зеленский против Луценко. Магический союз Яценюка, Гройсмана и Авакова

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 мая – в кулуарах Рады уже ходят слухи об объединении новых и развале старых политических сил. На арену выходят новые игроки, и только Юрий Луценко никуда не рвется. Недавно родился интересный союз, правда, неизвестно объединение ли это светлых или темных сил. Гройсман перед парламентскими выборами может объединиться с Яценюком и Аваковым.

Также в выпуске: При приближении президентства Зеленского многие политики понемногу зеленеют. Феномен совкового Кернеса.

Источник: 24 канал