Вести.UA: Зеленский против Луценко. Магический союз Яценюка, Гройсмана и Авакова
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 мая – в кулуарах Рады уже ходят слухи об объединении новых и развале старых политических сил. На арену выходят новые игроки, и только Юрий Луценко никуда не рвется. Недавно родился интересный союз, правда, неизвестно объединение ли это светлых или темных сил. Гройсман перед парламентскими выборами может объединиться с Яценюком и Аваковым.
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При приближении президентства Зеленского многие политики понемногу зеленеют.
Феномен совкового Кернеса.
Источник: 24 канал
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