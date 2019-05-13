20:30
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA: Зеленский против Луценко. Магический союз Яценюка, Гройсмана и Авакова
      Вєсті.UA
      19:43, сегодня
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Вести.UA: Зеленский против Луценко. Магический союз Яценюка, Гройсмана и Авакова

      Вести.UA 109 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 мая – в кулуарах Рады уже ходят слухи об объединении новых и развале старых политических сил. На арену выходят новые игроки, и только Юрий Луценко никуда не рвется. Недавно родился интересный союз, правда, неизвестно объединение ли это светлых или темных сил. Гройсман перед парламентскими выборами может объединиться с Яценюком и Аваковым.

      Также в выпуске:

      При приближении президентства Зеленского многие политики понемногу зеленеют.

      Феномен совкового Кернеса.

       

       

      blog_ava
      Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
      сегодня
      21663
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Арсен Аваков Вести.UA Арсений Яценюк Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украина на Евровидении: кто из артистов представлял государство на престижном конкурсе
      сегодня , 20:00 Украина на Евровидении: кто из артистов представлял государство на престижном конкурсе
      Юлія Михайлова 84
      Восточное парнерство: что это такое и как влияет на простых украинцев
      сегодня , 19:02 Восточное парнерство: что это такое и как влияет на простых украинцев
      40
      Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      сегодня , 18:30 Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      Дмитро Гнап 315
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      сегодня , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 95
      Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      сегодня , 16:20 Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      1479
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук