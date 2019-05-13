Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 травня – у кулуарах ради вже точаться чутки про об'єднання нових та розвал старих політичних сил. На арену виходять нові гравці, і тільки Юрій Луценко нікуди не рветься. Нещодавно народився цікавий союз, щоправда, невідомо чи це об'єднання світлих або ж темних сил. Гройсман перед парламентськими виборами може об'єднатися з Яценюком та Аваковим.
Також у випуску:
При наближенні президентства Зеленського багато політиків потроху зеленіють.
Феномен совкового Кернеса.
Джерело: 24 канал
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