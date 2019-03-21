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      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко

      Вести.UA 69 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 21 марта – несмотря на свои высокие рейтинги, Владимир Зеленский избегает любого общения с журналистами, политическими оппонентами и людьми, которые хоть что-то понимают в работе государственных механизмов. Кажется, что политтехнологи Зеленского просто прячут своего клиента, чтобы тот лишний раз не опозорился. Ляшко замахнулся на лавры известного правителя.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Вести.UA Владимир Зеленский Олег Ляшко Виталий Кличко
      Источник: 24 канал
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