Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 21 марта – несмотря на свои высокие рейтинги, Владимир Зеленский избегает любого общения с журналистами, политическими оппонентами и людьми, которые хоть что-то понимают в работе государственных механизмов. Кажется, что политтехнологи Зеленского просто прячут своего клиента, чтобы тот лишний раз не опозорился. Ляшко замахнулся на лавры известного правителя.
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Источник: 24 канал
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