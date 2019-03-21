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      Вєсті.UA: Зеленський склав конкуренцію Кличку. Диктатор Ляшко

      Вєсті.UA 27 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 березня – попри свої високі рейтинги, Володимир Зеленський уникає будь-якого спілкування із журналістами, політичними опонентами та людьми, які хоч щось розуміють у роботі державних механізмів. Здається, що політтехнологи Зеленського просто ховають свого клієнта, аби той зайвий раз не зганьбився. Ляшко замахнувся на лаври відомого правителя.

      Також у випуску:

      Нові пристрасті між Луценком та США.

       

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Зеленський Олег Ляшко Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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