Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол

В выпуске программы "Вести.UA" за 29 января – в России заявили, что Зеленский все больше становится украинским националистом. Казалось бы, это лучшая похвала для президента. Но в современных украинских реалиях это слово звучит неоднозначно. Из знаменитой американской тюрьмы "Алькатрас" почти никому не удавалось выбраться. И в Украине живет Татьяна Чорновол, которой убежать оттуда – элементарно.

Также в выпуске: Какие изменения ожидают Укрзализныцю и сколько денег для этого нужно: детали в цифрах. Бужанского поперло на бессмысленные законы.