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      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол

      Вести.UA 62 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 29 января – в России заявили, что Зеленский все больше становится украинским националистом. Казалось бы, это лучшая похвала для президента. Но в современных украинских реалиях это слово звучит неоднозначно. Из знаменитой американской тюрьмы "Алькатрас" почти никому не удавалось выбраться. И в Украине живет Татьяна Чорновол, которой убежать оттуда – элементарно.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Татьяна Черновол Владимир Зеленский Вести.UA
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