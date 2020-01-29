Вєсті.UA: Зеленський став націоналістом. Подвиги Тетяни Чорновол

У випуску програми "Вєсті.UA" за 29 січня – в Росії заявили, що Зеленський все більше стає українським націоналістом. Здавалось би, це найкраща похвала для президента. Проте в сучасних українських реаліях це слово звучить якось неоднозначно. Зі знаменитої американської в'язниці "Алькатрас" майже нікому не вдавалось вибратись. Та в Україні живе Тетяна Чорновол, якій втекти звідти – елементарно.

Також у випуску: Які зміни очікують Укрзалізницю та скільки грошей для цього потрібно: деталі у цифрах. Бужанського поперло на безглузді закони.