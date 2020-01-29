21:53
29 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
      Вєсті Кремля
      21:41, 28 січня
      Вєсті.UA: Зеленський став націоналістом. Подвиги Тетяни Чорновол
      Вєсті.UA
      21:11, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Вєсті.UA
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ

      Вєсті.UA: Зеленський став націоналістом. Подвиги Тетяни Чорновол

      Вєсті.UA 257 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 29 січня – в Росії заявили, що Зеленський все більше стає українським націоналістом. Здавалось би, це найкраща похвала для президента. Проте в сучасних українських реаліях це слово звучить якось неоднозначно. Зі знаменитої американської в'язниці "Алькатрас" майже нікому не вдавалось вибратись. Та в Україні живе Тетяна Чорновол, якій втекти звідти – елементарно.

      Також у випуску:

      Які зміни очікують Укрзалізницю та скільки грошей для цього потрібно: деталі у цифрах.

      Бужанського поперло на безглузді закони.

      Чому впав долар і що буде далі: пояснення економістів
      сьогодні
      50816
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Вєсті.UA Володимир Зеленський Тетяна Чорновол
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:18 Коронавірус: як у "Борисполі" перевіряють пасажирів з Китаю та чи достатніми є заходи
      Світлана Попова 542
      сьогодні , 19:00 Эффект санкций: как сократились доходы россиян
      Злой Одессит 322
      27 січня , 15:01 Як вибрати та замовити портали для електрокамінів
      1220
      27 січня , 19:04 Вони навчать заробляти мільйони: найкращі книги про покер
      205
      сьогодні , 17:34 Повернення української делегації в ПАРЄ: експерти оцінили ризикований крок
      Ярослав Голобородько 835
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук