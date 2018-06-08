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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана

Вести.UA 130 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 08.06 – позорные заявления Евгения Мураева уже мало кого удивляют, но экс-регионалу удалось пробить дно, на днях он додумался обвинить Сенцова в терроризме. Гройсмана черт дернул пообещать, что уйдет в отставку, если ВР не проголосует за Антикоррупционный суд. Закон же приняли, но идея отправить премьер-министра в отставку некоторых под куполом понравилась.

Также в выпуске:

Святая карта депутата.

Как функционируют украинские политсилы: цифры.

Теги: Новости Украины Евгений Мураев Владимир Гройсман Вести.UA
Источник: 24 Канал
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