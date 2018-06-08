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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана

Вєсті.UA 410 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 08.06 – ганебні заяви Євгена Мураєва вже мало кого дивують, але екс-регіоналу вдалося пробити дно, днями він додумався звинуватити Сенцова у тероризмі. Гройсмана потягнув лихий пообіцяти, що піде у відставку, якщо ВР не проголосує за Антикорупційний суд. Закон таки ухвалили, але ідея відправити прем'єр-міністра у відставку декому під куполом сподобалася.

Також у випуску:

Свята картка депутата.

Як функціонують українські політсили: цифри.

Теги: Новини України Євгеній Мураєв Вєсті.UA Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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