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      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку

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      Вести.UA. Жир
      Вести.UA. Жир / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 14 сентября – новый глава СБУ Иван Баканов посетил день рождения соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса, где собрались все пророссийские нардепы. Арсен Аваков подтвердил, что написал заявление на увольнение. Однако в команде Зеленского так сделали все, кто занимает руководящие должности.

      Также в выпуске:

      Геращенко оскорбили в Раде.

      Что связывает Зеленского и Коломойского.

      Сменная обувь для нардепов.

      Где работает Надежда Савченко.

      Обновления в Укрзализныце.

      Гуляния Андрея Богдана.

      Смотрите "Вести.UA. Жир" за 14 сентября 2019 года:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Иван Баканов Арсен Аваков Вести.UA
      Источник: 24 канал
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