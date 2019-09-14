Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку

В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 14 сентября – новый глава СБУ Иван Баканов посетил день рождения соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса, где собрались все пророссийские нардепы. Арсен Аваков подтвердил, что написал заявление на увольнение. Однако в команде Зеленского так сделали все, кто занимает руководящие должности.

Также в выпуске: Геращенко оскорбили в Раде. Что связывает Зеленского и Коломойского. Сменная обувь для нардепов. Где работает Надежда Савченко. Обновления в Укрзализныце. Гуляния Андрея Богдана. Смотрите "Вести.UA. Жир" за 14 сентября 2019 года: