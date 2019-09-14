Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 14 сентября – новый глава СБУ Иван Баканов посетил день рождения соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса, где собрались все пророссийские нардепы. Арсен Аваков подтвердил, что написал заявление на увольнение. Однако в команде Зеленского так сделали все, кто занимает руководящие должности.
Также в выпуске:
Геращенко оскорбили в Раде.
Что связывает Зеленского и Коломойского.
Сменная обувь для нардепов.
Где работает Надежда Савченко.
Обновления в Укрзализныце.
Гуляния Андрея Богдана.
Смотрите "Вести.UA. Жир" за 14 сентября 2019 года:
Источник: 24 канал
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