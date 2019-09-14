Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 вересня – новий очільник СБУ Іван Баканов завітав на день народження до соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса, де зібрались всі проросійські нардепи. Арсен Аваков підтвердив, що написав заяву на звільнення. Однак у команді Зеленського так зробили всі, хто обіймає керівні посади.
Також у випуску:
Геращенко образили у Раді.
Що пов’язує Зеленського та Коломойського.
Змінне взуття для нардепів.
Де працює Надія Савченко.
Оновлення в Укрзалізниці.
Гуляння Андрія Богдана.
Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 14 вересня 2019 року:
Джерело: 24 канал
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