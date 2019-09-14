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      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку

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      Вєсті.UA. Жир
      Вєсті.UA. Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 вересня – новий очільник СБУ Іван Баканов завітав на день народження до соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса, де зібрались всі проросійські нардепи. Арсен Аваков підтвердив, що написав заяву на звільнення. Однак у команді Зеленського так зробили всі, хто обіймає керівні посади.

      Також у випуску:

      Геращенко образили у Раді.

      Що пов’язує Зеленського та Коломойського.

      Змінне взуття для нардепів.

      Де працює Надія Савченко.

      Оновлення в Укрзалізниці.

      Гуляння Андрія Богдана.

      Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 14 вересня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Арсен Аваков Іван Баканов
      Джерело: 24 канал
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