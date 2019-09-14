Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 вересня – новий очільник СБУ Іван Баканов завітав на день народження до соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса, де зібрались всі проросійські нардепи. Арсен Аваков підтвердив, що написав заяву на звільнення. Однак у команді Зеленського так зробили всі, хто обіймає керівні посади.

Також у випуску: Геращенко образили у Раді. Що пов’язує Зеленського та Коломойського. Змінне взуття для нардепів. Де працює Надія Савченко. Оновлення в Укрзалізниці. Гуляння Андрія Богдана. Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 14 вересня 2019 року: