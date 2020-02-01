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      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков

      Вести.UA Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 1 февраля–Ахметов был обладателем одной из самых дорогих в мире квартиры. Но разве может квартира принести человеку счастье? Конечно, нет. Поэтому олигарх купил еще и один из самых дорогих домов. Арсен Аваков нынешнюю власть, очевидно, устраивает. Сидит тихо, на малую зарплату не жалуется. Похоже, что вопрос о его увольнении будет решать не парламент

      Также в выпуске:

      Зеленский стал националистом.

      Бужанского поперло на бессмысленные законы.

      Иск Трубы обречен на провал.

      Ляшко и Гордон взялись за математику.

      Персональный водитель для Кивы.

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Вести.UA Новости политики Новости Украины Ринат Ахметов Арсен Аваков
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