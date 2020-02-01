Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 1 февраля–Ахметов был обладателем одной из самых дорогих в мире квартиры. Но разве может квартира принести человеку счастье? Конечно, нет. Поэтому олигарх купил еще и один из самых дорогих домов. Арсен Аваков нынешнюю власть, очевидно, устраивает. Сидит тихо, на малую зарплату не жалуется. Похоже, что вопрос о его увольнении будет решать не парламент

Также в выпуске: Зеленский стал националистом. Бужанского поперло на бессмысленные законы. Иск Трубы обречен на провал. Ляшко и Гордон взялись за математику. Персональный водитель для Кивы.