Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 лютого – Ахметов був володарем однієї з найдорожчих у світі квартири. Але хіба може квартира принести людині щастя? Звичайно, ні. Тому олігарх купив ще й один із найдорожчих будинків. Арсен Аваков теперішню владу, вочевидь, влаштовує. Сидить тихо, на малу зарплату не скаржиться. Схоже, що питання про його звільнення вирішуватиме не парламент.
Також у випуску:
Зеленський став націоналістом.
Бужанського поперло на безглузді закони.
Позов Труби приречений на провал.
Ляшко і Гордон взялися за математику.
Персональний водій для Киви.
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