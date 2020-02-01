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      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков

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      Вєсті. UA. Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 лютого – Ахметов був володарем однієї з найдорожчих у світі квартири. Але хіба може квартира принести людині щастя? Звичайно, ні. Тому олігарх купив ще й один із найдорожчих будинків. Арсен Аваков теперішню владу, вочевидь, влаштовує. Сидить тихо, на малу зарплату не скаржиться. Схоже, що питання про його звільнення вирішуватиме не парламент.

      Також у випуску: 

      Зеленський став націоналістом. 

      Бужанського поперло на безглузді закони.

      Позов Труби приречений на провал.

      Ляшко і Гордон взялися за математику.

      Персональний водій для Киви.

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Вєсті.UA Арсен Аваков Рінат Ахметов Новини України
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