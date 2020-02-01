Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 лютого – Ахметов був володарем однієї з найдорожчих у світі квартири. Але хіба може квартира принести людині щастя? Звичайно, ні. Тому олігарх купив ще й один із найдорожчих будинків. Арсен Аваков теперішню владу, вочевидь, влаштовує. Сидить тихо, на малу зарплату не скаржиться. Схоже, що питання про його звільнення вирішуватиме не парламент.

Також у випуску: Зеленський став націоналістом. Бужанського поперло на безглузді закони. Позов Труби приречений на провал. Ляшко і Гордон взялися за математику. Персональний водій для Киви.