Вести.UA. Жир: Бесстрашный батюшка Онуфрий. Медведчук ищет секретное оружие.

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 18 апреля – Онуфрий, главный в киевском филиале РПЦ, обратился к прихожанам. И призвал, несмотря на карантин, идти в храм. Его можно понять: новые мерседесы сами себя не купят. ОПЗЖ представляют миру остросюжетный триллер с международной политикой, бактериологическим оружием и смертельной опасностью. Авторы – Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин.

Также в выпуске:

Тищенко в параллельной реальности.

Шуфрича давно не били.

Целебная кровь Шахова.

Кива собрался в крестовый поход.

Любимому памятнику Кернеса нашлось новое место.

В спецвыпуске "Вести с полей":

Пожалуй, в природе существуют три явления, которые невозможно остановить. Это течение времени, старение и украинцы, которые идут в церковь.

В Херсоне священник ПЦУ давал людям тело и кровь Христовую без маски и перчаток. Ну, но хотя бы из разных ложек.

А в Днепре нашли способ заставить и людей, и церковь придерживаться карантина. Под входом в храм просто выкопали яму.

На Закарпатье 92-летняя бабушка вылезла через окно и пошла в магазин, чтобы купить себе новый платок на Пасху.