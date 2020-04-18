Вести.UA. Жир: Бесстрашный батюшка Онуфрий. Медведчук ищет секретное оружие.
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 18 апреля – Онуфрий, главный в киевском филиале РПЦ, обратился к прихожанам. И призвал, несмотря на карантин, идти в храм. Его можно понять: новые мерседесы сами себя не купят. ОПЗЖ представляют миру остросюжетный триллер с международной политикой, бактериологическим оружием и смертельной опасностью. Авторы – Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин.
Также в выпуске:
Тищенко в параллельной реальности.
Шуфрича давно не били.
Целебная кровь Шахова.
Кива собрался в крестовый поход.
Любимому памятнику Кернеса нашлось новое место.
В спецвыпуске "Вести с полей":
Пожалуй, в природе существуют три явления, которые невозможно остановить. Это течение времени, старение и украинцы, которые идут в церковь.
В Херсоне священник ПЦУ давал людям тело и кровь Христовую без маски и перчаток. Ну, но хотя бы из разных ложек.
А в Днепре нашли способ заставить и людей, и церковь придерживаться карантина. Под входом в храм просто выкопали яму.
На Закарпатье 92-летняя бабушка вылезла через окно и пошла в магазин, чтобы купить себе новый платок на Пасху.
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