У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 квітня – Онуфрій, головний у київському філіалі РПЦ, звернувся до парафіян. І закликав, попри карантин, іти у храм. Його можна зрозуміти: нові мерседеси самі себе не куплять. ОПЗЖ представляють світу гостросюжетний трилер з міжнародною політикою, бактеріологічною зброєю та смертельною небезпекою. Автори – Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін.

Також у випуску:

Тищенко в паралельній реальності.

Шуфрича давно не били.

Цілюща кров Шахова.

Кива зібрався у хрестовий похід.

Улюбленому пам'ятнику Кернеса знайшлося нове місце.

У спецвипуску "Вєсті з палєй":

Мабуть, у природі існують три явища, які неможливо зупинити. Це плин часу, старіння та українці, які йдуть у церкву.

У Херсоні священник ПЦУ годував людей тілом та кров'ю Христовою без маски і рукавиць. Ну, але хоча б з різних ложок.

А у Дніпрі знайшли спосіб змусити і людей, і церкву дотримуватись карантину. Під входом до храму просто викопали яму.

На Закарпатті 92-річна бабуся вилізла через вікно і пішла в магазин, аби купити собі нову хустину на Великдень.