Вєсті.UA. Жир: Безстрашний батюшка Онуфрій. Медведчук шукає секретну зброю
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 квітня – Онуфрій, головний у київському філіалі РПЦ, звернувся до парафіян. І закликав, попри карантин, іти у храм. Його можна зрозуміти: нові мерседеси самі себе не куплять. ОПЗЖ представляють світу гостросюжетний трилер з міжнародною політикою, бактеріологічною зброєю та смертельною небезпекою. Автори – Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін.
Також у випуску:
Тищенко в паралельній реальності.
Шуфрича давно не били.
Цілюща кров Шахова.
Кива зібрався у хрестовий похід.
Улюбленому пам'ятнику Кернеса знайшлося нове місце.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Мабуть, у природі існують три явища, які неможливо зупинити. Це плин часу, старіння та українці, які йдуть у церкву.
У Херсоні священник ПЦУ годував людей тілом та кров'ю Христовою без маски і рукавиць. Ну, але хоча б з різних ложок.
А у Дніпрі знайшли спосіб змусити і людей, і церкву дотримуватись карантину. Під входом до храму просто викопали яму.
На Закарпатті 92-річна бабуся вилізла через вікно і пішла в магазин, аби купити собі нову хустину на Великдень.
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