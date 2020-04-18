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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Вєсті.UA. Жир: Безстрашний батюшка Онуфрій. Медведчук шукає секретну зброю

      Вєсті.UA - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 квітня – Онуфрій, головний у київському філіалі РПЦ, звернувся до парафіян. І закликав, попри карантин, іти у храм. Його можна зрозуміти: нові мерседеси самі себе не куплять. ОПЗЖ представляють світу гостросюжетний трилер з міжнародною політикою, бактеріологічною зброєю та смертельною небезпекою. Автори – Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін.

      Також у випуску: 

      Тищенко в паралельній реальності.

      Шуфрича давно не били.

      Цілюща кров Шахова.

      Кива зібрався у хрестовий похід.

      Улюбленому пам'ятнику Кернеса знайшлося нове місце.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Мабуть, у природі існують три явища, які неможливо зупинити. Це плин часу, старіння та українці, які йдуть у церкву.

      У Херсоні священник ПЦУ годував людей тілом та кров'ю Христовою без маски і рукавиць. Ну, але хоча б з різних ложок.

      А у Дніпрі знайшли спосіб змусити і людей, і церкву дотримуватись карантину. Під входом до храму просто викопали яму.

      На Закарпатті 92-річна бабуся вилізла через вікно і пішла в магазин, аби купити собі нову хустину на Великдень.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Релігія Віктор Медведчук РПЦ Вєсті.UA
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