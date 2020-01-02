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      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло

      Вести.UA 59 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 2 января – вероятно, что Богдан еще в 2013 году придумал "многоходовочку". Он инициировал отмену соглашения с ЕС, чтобы скинуть режим Януковича-Азарова. Однако из-за люстрации ему пришлось пять лет пережидать. Бывший генпрокурор Виктор Шокин хочет через суд восстановиться на должности. А среди поклонников у него – сам Дональд Трамп.

      Также в выпуске:

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Шокин ГПУ Руслан Рябошапка Андрей Богдан Вести.UA
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