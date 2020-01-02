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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло

      Вєсті.UA 206

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 2 січня – ймовірно, що Богдан ще у 2013 році придумав "багатоходівочку". Він ініцював скасування угоди з ЄС, щоб скинуть геть режим Януковича–Азарова. Проте через люстрацію йому довелось п'ять років перечекати. Колишній генпрокурор Віктор Шокін хоче через суд поновитися на посаді. А серед шанувальників у нього – сам Дональд Трамп.

      Також у випуску: 

      Бойові "фішечки" від Мендель.

      Що об'єднує Коломойського, Берлусконі та Медведчука?

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
      18547
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Андрій Богдан Руслан Рябошапка ГПУ Віктор Шокін Новини України Новини політики
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