Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 2 січня – ймовірно, що Богдан ще у 2013 році придумав "багатоходівочку". Він ініцював скасування угоди з ЄС, щоб скинуть геть режим Януковича–Азарова. Проте через люстрацію йому довелось п'ять років перечекати. Колишній генпрокурор Віктор Шокін хоче через суд поновитися на посаді. А серед шанувальників у нього – сам Дональд Трамп.

Також у випуску: Бойові "фішечки" від Мендель. Що об'єднує Коломойського, Берлусконі та Медведчука?