Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 16 ноября – журналисты "Наших денег" нашли под матрасом у Александра Дубинского 24 квартиры, почти гектар земли и 17 авто. Тимошенко была в оппозиции ко многим президентам, а Зеленский у нее уже пятый. И даже, когда он будет на политической пенсии, то неувядающая "Леди Ю" будет следить, чтобы новая власть не переступала "красные линии".

Также в выпуске: Действительно ли "Слуга народа" исповедует идеологию либертарианство. Кто из мировых президентов возглавил рейтинг предпочтений украинцев. Шуфрич переписывает историю. Новые выходки Кивы. Ляшко пошел на концерт Успенской, которая не скрывает свою любовь к Путину.