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      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского

      Вести.UA 42 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 16 ноября – журналисты "Наших денег" нашли под матрасом у Александра Дубинского 24 квартиры, почти гектар земли и 17 авто. Тимошенко была в оппозиции ко многим президентам, а Зеленский у нее уже пятый. И даже, когда он будет на политической пенсии, то неувядающая "Леди Ю" будет следить, чтобы новая власть не переступала "красные линии".

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Олександр Дубинский Вести.UA
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