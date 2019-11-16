Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 16 листопада – журналісти "Наших грошей" знайшли під матрацом у в Олександра Дубінського 24 квартири, майже гектар землі і 17 авто. Тимошенко була в опозиції до багатьох президентів, а Зеленський у неї вже п'ятий. І навіть, коли він буде на політичній пенсії, то нев'януча "Леді Ю" буде стежити, щоб нова влада не переступала "червоні лінії".

Також у випуску: Чи дійсно "Слуга народу" сповідує ідеологію лібертаріанства. Хто зі світових президентів очолив рейтинг вподобань українців. Шуфрич переписує історію. Нові витівки Киви. Ляшко пішов на концерт Успенської, яка не скриває свою любов до Путіна.