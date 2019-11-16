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      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського

      Вєсті.UA 199 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 16 листопада – журналісти "Наших грошей" знайшли під матрацом у в Олександра Дубінського 24 квартири, майже гектар землі і 17 авто. Тимошенко була в опозиції до багатьох президентів, а Зеленський у неї вже п'ятий. І навіть, коли він буде на політичній пенсії, то нев'януча "Леді Ю" буде стежити, щоб нова влада не переступала "червоні лінії".

      Також у випуску:

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      Теги: Вєсті.UA Новини України Олександр Дубінський Юлія Тимошенко - новини
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