Вести.UA. Жир: Дух Януковича в Дубинском. Труханов спалился

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 3 января – Дубинский обожает ездить на "Мерседесе", который когда-то принадлежал младшему сыну Януковича. Как известно, предметы сохраняют энергетику владельца. Возможно, у нардепа дома завалялся золотой батон с унитазом. Во время обысков у жены мэра Одессы нашли 300 тысяч долларов и пистолет Труханова. Оружие он признал, а деньги оказались мамины.

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