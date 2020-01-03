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      Вєсті.UA. Жир: Дух Януковича в Дубінському. Труханов спалився

      Вєсті.UA 20 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 3 січня – Дубінський обожнює їздити на "Мерседесі", який колись належав молодшому сину Януковича. Як відомо, предмети зберігають енергетику власника. Можливо, в нардепа вдома завалявся золотий батон із унітазом. Під час обшуків у дружини мера Одеси знайшли 300 тисяч доларів і пістолет Труханова. Зброю він визнав, а гроші виявилися мамині.

      Також у випуску:

      Колишній генпрокурор Віктор Шокін хоче через суд поновитися на посаді. А серед шанувальників у нього – сам Дональд Трамп.

      Фотографи підловили нардепку Галину Третьякову на інтимній переписці. І ось замість важливих проблем у всіх медіа обговорюють черговий секс-скандал у Раді. 

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Віктор Янукович Геннадій Труханов Олександр Дубінський
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